Ana caddelerde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Salgına karşı büyük bir hassasiyetle ilk günden beri en etkin şekilde mücadele ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, pandemiye karşı verilen mücadelenin zaafiyete uğratılmadan salgın tamamen sona erene kadar süreceğini belirtti. Başkan Aşgın, “Türkiye salgına karşı ilk andan itibaren aldığı önlem ve uygulamalarla dünyada örnek bir ülke oldu. Çorum da verdiği mücadele ile kendi ölçeğindeki iller arasında örnek gösteriliyor. Biz ilk andan itibaren tüm tedbirlerimizi aldık. Kamu alanlarını, vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı alanları periyodik olarak dezenfekte etmek suretiyle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Otobüs durakları, otobüsler, taksiler, kamu binaları vb. alanlar başta olmak üzere şehrin ana caddelerinde kaldırımları yıkayıp dezenfekte ettik. Şehrin ana arterlerindeki kaldırımların tamamını tekrardan dezenfekte ediyoruz” dedi.



DÜKKANLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Çeşitli meslek ve esnaf gruplarından gelen dezenfekte taleplerini de karşılıksız bırakmadıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Hiç istisnasız şehrimizdeki açık olan tüm market, bakkal, eczane, banka, konfeksiyon vb. işletmeleri dezenfekte ediyoruz” dedi.



HER EVE MASKE

Maske dikim makinesi alarak hükümetin maske dağıtım kararına destek niteliğinde Çorum'da yaklaşık 100 bin haneye kendi ürettikleri maskelerden dağıtacaklarını söyleyen Başkan Aşgın, “Bu anlamda Belediyemiz bünyesinde Zabıta Müdürlüğümüz öncülüğünde bir Vefa Destek Grubu oluşturduk. Şehrin çeperlerinden başlayıp merkeze gelmek suretiyle her haneye kapı kapı dolaşıp maskeleri ulaştırıyoruz. Biz salgınla mücadelede gereken tüm tedbirleri ve önlemleri fazlasıyla alıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)