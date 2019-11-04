“Amiklioğlu’nun adını yaşatmalıyız”

Önerisini sosyal medya hesabından dile getiren İsmet Ahlatcı, Çorum’un yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Ateş Amiklioğlu’nun, Türkiye çapında iz bırakmış bürokrat ve siyaset adamları arasında yer aldığını, pek çok hizmetlerinin bulunduğunu belirterek, “Değerlerimizin adlarını yaşatmanın, biz Çorumlular için bir vefa borcu olduğuna inanıyorum” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da bu çağrısını ilettiğini anlatan Ahlatcı, “Sayın Başkan’ın da olumlu yaklaşımıyla, Belediye Meclisi’nden bu yönde bir karar çıkacağını umut ediyorum. Zira, merhum Ateş Amiklioğlu, partilerüstü kişiliğiyle tüm hemşehrilerinin saygı ve sevgisini, takdirini kazanmış bir değerimizdir” diye konuştu.

(Haber Merkezi)