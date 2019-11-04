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“Amiklioğlu’nun adını yaşatmalıyız”

Geçmiş dönemlerde Çorum Belediye Meclisi Üyesi olarak da görev yapmış olan ve Çorum’un sorunlarına yakın ilgisiyle tanınan Mali Müşavir İsmet Ahlatcı, 31 Ekim 2019 Perşembe günü kaybettiğimiz, 1 Kasım 2019 Cuma günü Ankara’da toprağa verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu’nun isminin, Çorum’da uygun bir yere verilerek yaşatılmasını önerdi.

“Amiklioğlu’nun adını yaşatmalıyız”

Geçmiş dönemlerde Çorum Belediye Meclisi Üyesi olarak da görev yapmış olan ve Çorum’un sorunlarına yakın ilgisiyle tanınan Mali Müşavir İsmet Ahlatcı, 31 Ekim 2019 Perşembe günü kaybettiğimiz, 1 Kasım 2019 Cuma günü Ankara’da toprağa verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu’nun isminin, Çorum’da uygun bir yere verilerek yaşatılmasını önerdi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 22:10
“Amiklioğlu’nun adını yaşatmalıyız”

Önerisini sosyal medya hesabından dile getiren İsmet Ahlatcı, Çorum’un yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Ateş Amiklioğlu’nun, Türkiye çapında iz bırakmış bürokrat ve siyaset adamları arasında yer aldığını, pek çok hizmetlerinin bulunduğunu belirterek, “Değerlerimizin adlarını yaşatmanın, biz Çorumlular için bir vefa borcu olduğuna inanıyorum” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da bu çağrısını ilettiğini anlatan Ahlatcı, “Sayın Başkan’ın da olumlu yaklaşımıyla, Belediye Meclisi’nden bu yönde bir karar çıkacağını umut ediyorum. Zira, merhum Ateş Amiklioğlu, partilerüstü kişiliğiyle tüm hemşehrilerinin saygı ve sevgisini, takdirini kazanmış bir değerimizdir” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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