Amerika’ya gidecekler

Çorum Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve TOBB Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi müdür ve danışman öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’yı ziyaret ederek, Hitit Angels'in oluşum aşamaları ve ilimizde de yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Hitit Angel ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarı; “Bu başarıya bakınca ilimiz ve ülkemiz adına gurur duyuyor, geleceğe daha umutlu bakıyorum. Sadece eğitim camiası değil tüm Çorumlular bu başarıdan gurur duymalı. Başarıda emeği olan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi ve madde manevi destek veren herkesi kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)