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Amerika’ya gidecekler
Uluslarasarı FRC (First Robotics Competition) Robot Yarışması’nın Avrupa ayağını oluşturan İstanbul FRC Robot Turnuvasında 8 ülkeden 53 takımın arasından Türkiye ve Avrupa birincisi olmayı başaran Hitit Angels robot takımı ülkemizi Amerika’da temsil edecek.
Güncel 08.01.2021, 22:57
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Çorum Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve TOBB Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi müdür ve danışman öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’yı ziyaret ederek, Hitit Angels'in oluşum aşamaları ve ilimizde de yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Hitit Angel ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarı; “Bu başarıya bakınca ilimiz ve ülkemiz adına gurur duyuyor, geleceğe daha umutlu bakıyorum. Sadece eğitim camiası değil tüm Çorumlular bu başarıdan gurur duymalı. Başarıda emeği olan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi ve madde manevi destek veren herkesi kutluyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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