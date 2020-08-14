Amasya’dan bölgesel gazetecilik araştırması

A.A. Çorum Temsilcisi Kemal Ceylan’ın yardımıyla Çorum’daki gazetecilerle görüşen Nazan Kahraman, gazetemizi de ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la söyleşi yaptı.

Gazetecilik mezunu olan Nazan Kahraman, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta yerel basınla ilgili istatistiki bilgileri ve görüşleri derliyor. (Haber Merkezi)