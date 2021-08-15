Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı Çorum’da

Amasya’nın MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum’da ağırlandı.

Bir dizi ziyaret ve düğüne katılmak üzere haftasonu ilimize gelen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, burada AK Parti ve MHP’li idarecilerle biraraya geldi.

Amasya Belediye Başkanı Sarı’nın ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın şu görüşlere yer verdi: “AK Parti Çorum İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkan Yardımcılarımız, AK Parti İl Başkan Yardımcımız Murat Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve MHP Merkez ilçe Başkanı Reşit Büzkaya ile birlikte Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı şehrimizde misafir ettik. Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz”

(Haber Merkezi)

