Altyapı çalışması kışın da sürüyor

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Nadık ve Lozanevler içme suyu depoları arasındaki isale hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

İpekli 3. Cadde üzerinde isale hattı yenileme çalışmasını inceleyerek yapılanlarla ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediyenin ihtiyaç duyulan bölgelerde program dahilinde altyapı çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüğünü belirtti.

Başkan Aşgın, “Nadık'ta bulunan içme suyu deposu ile Lozanevler'de bulunan depo arasındaki eskiyen borular zaman zaman sorun oluşturuyordu. Bunu önlemek adına havaların iyi gittiği şu günleri fırsata çevirerek eskiyen isale hattını yeni borularla yeniliyoruz. Şehrimizin bu depodan beslenen bölgelerinde kısa süreli su kesintileri olacaktır. Amacımız bundan sonra hiç kesinti olmadan hemşehrilerimizin suyu gönül rahatlığıyla kullanması. Kış demeden, soğuk demeden, yağmur çamur demeden çalışıyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)