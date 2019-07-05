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“Altın ve takılar güvenilir kuyumculardan alınmalı”

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumcular vatandaşları sahte altın konusunda uyardı.

“Altın ve takılar güvenilir kuyumculardan alınmalı”

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumcular vatandaşları sahte altın konusunda uyardı.

05 Temmuz 2019 Cuma 01:22
“Altın ve takılar güvenilir kuyumculardan alınmalı”

Sungurlu’da görüşlerini aldığımız kuyumcular “Biz bile gerçeğinden ayırt edemiyoruz” diyerek altın alacak vatandaşların tanıdık ve bildik kuyumculara gitmeleri gerektiğini dile getirdiler.

Düğün sezonu hareketliliğinin başlamasıyla halkın takılar için kuyumcuların yolunu tuttuğu bu dönemde Sungurlu'da kuyumcular, merdiven altı üretime dikkat çekti. Altın fiyatlarındaki artışın sahtekarların ekmeğine yağ sürmesi düğün sezonunda dolandırıcıların akıl almaz hilelerle başvurmasına neden oluyor.

“GERÇEĞİNDEN AYIRMAK ZOR”

Sahte altınlara karşı müşterilerini uyaran kuyumcu esnafları; “Düğün sezonu başladı. Fiyatları nedeniyle altın, sahtecilerin iştahını kabartıyor. Bu süreçte vatandaşların bildikleri, tanıdıkları ve güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Bilmedikleri yerden alış veriş yapmasınlar sahte altın olasılığı şu anda yüksek. Özellikle hediyelik eşyalar ve çeyrek altında vatandaşlar buna dikkat etsin. Bu ürünlerde sahtecilik imitasyonculuk fazlalaştı.

O yüzden biraz daha dikkatli olsunlar. Sahte altınları gerçek altından ayırmamız bizim için bile çok zor. Ayar suyuna ve mihenk taşına sürmediğimiz sürece sahte altını biz bile bilemiyoruz. O yüzden vatandaşların sahte altını ayırt etmeleri zor. Vatandaşlarımızın sadece ve sadece güvendikleri ve tanıdıkları yerden alış veriş yapmalarını öneriyorum" dediler.

“TANIDIK SARRAFIN YANINA GELİYORUZ”

Altın alırken dikkat ettiklerini söyleyen vatandaşlar ise "Piyasada sahte altın düğün sezonunda fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Bunun için de tanıdık bildik sarrafın yanına geliyoruz. Oradan alıyoruz altınları. Bu dönemde çok dikkat etmek zorundayız, eğer sahte altını alırsak bir sürü zarar ederiz" şeklinde konuştular.

Vatandaşları da bu konuda uyarıyoruz ve daha duyarlı olmalarını istiyorum. Sahte altını gerçek altından ayıramıyoruz bu çok zor" ifadelerini kullandılar.

(Haber Merkezi)

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