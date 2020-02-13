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Altın ve pırlantada 14 Şubat yoğunluğu

Çiçekten kozmetiğe, teknoloji ürünlerinden giyime sevdiklerini hediyeleriyle mutlu etmek isteyenler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kuyumculara da akın etti.

Altın ve pırlantada 14 Şubat yoğunluğu

Çiçekten kozmetiğe, teknoloji ürünlerinden giyime sevdiklerini hediyeleriyle mutlu etmek isteyenler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kuyumculara da akın etti.

13 Şubat 2020 Perşembe 21:20
Altın ve pırlantada 14 Şubat yoğunluğu

14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile birkaç gündür büyük bir hareketlilik yaşanan kuyumcular “Aşk” temalı mücevherler ile üzerinde “Sonsuza kadar”, “Seni seviyorum”, “Bir tanem” gibi ifadelerin yazılı olduğu kalpli, kelebekli, kar tanesi figürlü tasarımları ile fark yaratıyor.

Çorum’da da kuyumculuk sektörünün lider kuruluşu olan Ahlatcı Kuyumculuk, Sevgililer Günü nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşıyor. Sevdiklerine değerli bir hediye almak isteyenlerin özel temalı ürünlere ilgi gösterdiğini dile getiren Ahlatcı Kuyumculuk Mağaza Müdürü Aydın Doğu Gerçek, sevgilisine ya da eşine hediye alacaklara pırlanta tektaş, beştaş, tamtur, yarımtur, baget, prenses ve oval kesim yüzükten, kolye, gerdanlık, bileklik, bilezik ve küpeye kadar çeşitli alternatifleir sunduklarını vurguladı. Ayrıca Sevgililer Günü’ne özel pırlantada yüzde 50 indirim imkanı sağladıklarını anlatan Gerçek, 14 Şubat kapsamında tüm ürünlerde çeşitli indirimler uyguladıklarını da dile getirdi.

BDDK’nın kolye, gerdanlık, yüzük, alyans, bileklik, bilezik ve küpe gibi birçok üründe taksit sayısını 8’e çıkarttığını hatırlatan Gerçek; “Sevgililer Günü'nde hediye almak isteyen herkesi, her keseye uygun altın çeşitlerinden almaya Ahlatcı Kuyumculuk’a davet ediyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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