Altı Nokta’dan muhteşem gece

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen geceye Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, dernek üyeleri ve ailelerinin yanısıra İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert ile çok sayıda davetli katıldı.

Görme engelli bireylerin her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceklerini söyleyen Şaban Kabakçı, özel gereksinimli vatandaşların hayatın her alanında kimseye ihtiyaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerinin temel bir insan hakkı olduğunu ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Geceye katılamayan protokol üyelerinin mesajlarının okunması ile devam eden etkinlikte daha sonra ise müzik dinletisine geçildi. İlk olarak Dernek eski Başkanı Fazlı Koçak sahneye çıktı. Koçak sazı ve sözüyle izleyenleri mest etti.

Suat Dağ’ın org eşliğinde seslendirdiği hareketli şarkılarla renk kattığı gecede Gülizar Şen sesiyle, Murat Sarışen ise orgla sahne aldı. Büşra Şimşek’in gitarla katkı sağladığı Elif Gökyüzü’nün ise sesiyle izleyenleri büyülediği programda, bağlama ile resital sunan Murat Şimşek büyük alkış aldı.

Tekrar sahneye çıkan Büşra Şimşek, Çorumlu Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın seslendirdiği “Mağusa Limanı” isimli türküyü seslendirerek izleyenleri duygulandırdı.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi’nin kuruluş yıldönümü etkinliği aile fotoğrafı çekinilmesi ve kokteyl ile son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)