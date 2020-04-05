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“Alparslan Türkeş’e bağlılığımız hiç azalmadı”

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Alpaslan Türkeş’i ebediyete irtihalinin 23. yılında rahmet, minnet ve özlemle yâd ettiklerini bildirdi.

“Alparslan Türkeş’e bağlılığımız hiç azalmadı”

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Alpaslan Türkeş’i ebediyete irtihalinin 23. yılında rahmet, minnet ve özlemle yâd ettiklerini bildirdi.

05 Nisan 2020 Pazar 19:30
“Alparslan Türkeş’e bağlılığımız hiç azalmadı”

Vefatının üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen Alparslan Türkeş’e bağlılıklarının hiç azalmadığını belirten Karapıçak, açıklamasında şunları dile getirdi:
“Türkiye’nin umutsuzluğa kapıldığı bir dönemde, 9 Işık Doktrini ile karanlığı yarmış, karamsarlığı aşmış, siyasi ve fikri düzeydeki karaborsa mantığını, karambolden beslenen kirli emelleri yıkıp geçmiştir.
Başbuğumuzu gerçek manada anmak, hatırasını yad etmek; O’nu doğru anlamaktan, ülküsünü, ideallerini ve fikirlerini bütünüyle korumaktan, eserlerine ve emanetine yüksek bir şuurla sahip çıkmaktan geçer.
Türk milliyetçilerinin kaderi Bağbuğ Türkeş’le değişmiştir. Davamızı fikir sahasından siyaset sahnesine taşımış ve Türk Milliyetçiliği, Milliyetçi Hareket Partisi’yle, tarihte ilk defa bir parti programı ve siyasi bir vizyona sahip olmuştur.

Hücrelerde, demir parmaklılar arkasında unutturulmaya ve sindirilmeye çalışılan bu dava, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve hükümet ortaklıklarıyla Türkiye’nin yönetimine taşınmıştır.

Başbuğumuzun aziz hatıralarını her 4 Nisan gününde kabri başında dualarla yad etmekteyken, yaşanılan salgın sebebi ile bu görevimizi yerine getirememenin üzüntüsünü yaşamaktayız.
Gönlümüzde sönmeyen ışık olan Başbuğumuzu her an olduğu gibi bugün de dualarımızla yad ediyoruz.”

(Haber Merkezi)

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