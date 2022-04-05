Alparsan Türkeş için Mevlid-i Şerif okundu

Alparslan Türkeş’in vefatının 25’inci yıldönümü nedeni ile Akşemsettin Camii’ndeki mevlide MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP, İl, İlçe, Merkez İlçe Teşkilat yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Din görevlileri tarafından okunan Mevlid-i Şerif ve duanın ardından teravih namazı kılındı. Daha sonra ise cami çıkışında cemaate helva ikram edildi.

MHP İl Başkanı Karapıçak: “Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in vefatının 25. seneyi devriyesinde, teşkilâtlarımız ve vatandaşlarımızın katılımıyla Akşemseddin Camii'nde mevlid programı gerçekleştirerek dualarla andık. Rabb'im yapılan dualar ve okunan mevlid-i şerifi kabul eylesin. Davan da, sevdan da, kavgan da bizimdir Başbuğum. Aziz ruhun şad olsun Başbuğum” dedi.

Öte yandan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı’nda da bir anma etkinliği yapıldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti sonrasında ise Kadeş Barış Meydanı ile çevresinde vatandaşa lokma dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik de “Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı olarak Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i vefatının seneyi devriyesi sebebiyle, Kutlu Emaneti Ülkü Ocakları'nda teşkilatlarımızla birlikte Kur-an'ı Kerim tilaveti ve dualarla andık. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i her fırsatta hayırla ve hürmetle anmak, fatihalarla hatırlamak hepimiz için manevi bir vazifedir” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)