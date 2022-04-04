ALP NEFES ALACAK
SMA hastası Alp bebeğe nefes aldırmak için destek kampanyaları birbirini izliyor.
Güncel 04.04.2022, 22:13
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Çorum Kına Organizasyon Sahibi Reyhan Bolat da, Sinem Sarı’nın katkılarıyla Alp bebeğin tedavisine katkıda bulunmak üzere bir iftar programı düzenledi.
22 Nisan Cuma akşamı Yıldızpark’ta programlanan iftar yemeğinden sağlanacak gelir, Alp Keskin kampanyasına yönlendirilecek.
Öte yandan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası da, Çorum Valiliği’nin izniyle Alp bebek için bir yardım kampanyası başlattı. Ziraat Bankası’nda bu amaçla açılan hesabın alıcısı Alper Furkan Keskin olarak belirtildi.
(Taner ŞİMŞEK)
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