Alp bebek için gerekli para toplandı

Baba Mustafa Keskin, kampanya boyunca kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Alp bebeğin ailesi Alp’in sevgiyle, el ele kazandığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: “Ve o gün geldi güzel dostlar, sevgimizin, emeklerimizin, ümitlerimizin, Alp’e yaşam olduğu o kutlu gün geldi. İçimiz içimize sığmıyor, mutluluk gözyaşlarımız durmuyor. Duyun dostlar, kuşlar, erik ağacı, Alp kazandı. Sizinle, el ele sevgiyle kazandı. Her günümüzde yanımızda olan, elimizi sımsıkı tutan, bebeğimize nefes olan her birinizin hakkını hangi kelimelerle öderiz bilmiyoruz. Sizlerin emeklerini hangi hediyelerle karşılayabiliriz ki bize evladımızı hediye ettiniz. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız. Var olun güzel insanlar, esen kalın. Alp kazandı bizler kazandık." Alp bebek şimdi tedavisi için yurtdışına gidecek.