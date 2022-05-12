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Almanya’da görkemli düğün
Avrupa’daki Çorumlular Grubu Başkanı Güngör Erçin’in kızı Gizem, Mahsun Temizbaş ile hayatını birleştirdi.
Güncel 12.05.2022, 22:25
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Genç çiftin düğünü, seçkin konukların katılımıyla Lehtre’de Ersu Event Center’da gerçekleşti.
Damadın ailesi Türkiye’de olduğu için düğüne katılamazken, Çorumlular 19 Grubu mensupları da, başkanları Güngör Erçin ve ailesini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.
ÇORUM HABER, Gülseren-Güngör Erçin çiftini ve Temizbaş Ailesi’ni kutlar, Gizem ile Mahsun’a ömür boyu mutluluklar diler.
(Haber Merkezi)
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