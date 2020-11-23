Alkol satılan yerde kapanış saati 20.00

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında saat 10.00’da Valilik Toplantı Salonu’nda olağanüstü olarak toplandı. Toplantıda gündemdeki konular görüşülerek bazı kararlar alındı.

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtilen toplantıda kontrollü sosyal hayat dönemi ile ilgili belirlenen yeni kurallara göre ilimizde faaliyette bulunan kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devam edeceği, bu konuda gerekli önlemlerin alınarak denetlemelerin yapılacağı vurgulandı.

Toplantıda ayrıca 18 Kasım 2020 tarih ve 19161 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında belirli işyerlerinin faaliyet gösterebilecekleri zaman aralığının 10.00-20.00 saatleri olarak belirlendiği hatırlatılarak bu genelge ile bakkal, büfe, kasap, kuruyemişçi, manav, şeklinde faaliyet gösteren işyerlerine kısıtlama getirilmediği, bu işyerlerinin ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatine tabi olduğu ancak alkol satışı yapılan bakkal ya da büfelerin ise 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği de vurgulandı.

(Haber Merkezi)