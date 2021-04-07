“Alınan tedbirlere uymaya devam edilmeli”

Çorum’da alınan önlemlerle birlikte koronavirüsle mücadelede önemli mesafe alındığı, vaka sayılarında son bir haftada düşüş gözlendiği vurgulandı. Kentte yaşayanların hemen hemen hepsinin ise maskesiz sokağa çıkmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak paylaşılan vaka haritasında, çok yüksek riskli kırmızı iller arasında yer alan Çorum’da son günlerde alınan tedbirler sonucu vaka sayısı düşüşe geçti. Yetkililer ise vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeye çağırdı.

Çorum’da 27 Mart - 2 Nisan 2021 tarihleri arasını içeren 100 bin kişide vaka sayısı 322,56 olarak açıklanmıştı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan yeni tedbirler sonucu bu hafta vaka sayısında düşüş görüldüğünü söyledi.

Vali Çiftçi “Alınan sıkı tedbirler sayesinde son birkaç gün de kent genelinde vaka düşüşü gözlenmektedir. Bu düşüşün devamını getirmek istiyorsak her şey halkımızın elinde. Alınan tedbirlere uyarsak daha da düşeceğine inanıyorum. Kısacası her şey kurallara uymaktan geçiyor” dedi.

Kentte yaşayanların maskesiz sokağa çıkmadığı görülürken, vatandaşlar vaka sayılarında düşüşün sevindirici olduğunu söyledi.

Konu ile ilgili mikrofonlarımıza görüşlerini açıklayan Ahmet Ahlat yaptığı açıklamada “Yeni tip koronavirüs salgınını hep birlikte aldığımız önlemlerle atlatacağımıza inanıyorum, Herkes mesafeye, hijyene, maskeye dikkat ederse bunu çabucak atlatırız. Vatandaş olarak duyarlı olmalıyız” diye konuştu.

Maskeden kurtulmak istediğini dile getiren Ayşe Karademir ise “Allah şifamızı, iyiliğimizi versin. Virüs gitsin bir daha dünyamıza gelmesin tek dileğim bu” dedi.

Görüşlerini açıklayan bir diğer isim olan Yakup Kendirci de; “Herkes maskesini takar, mesafesini korur, temiz olursa vakalar düşer. Kurallara uyarsak sadece Çorum’da değil Türkiye’de düşüş yaşanır” diye konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)

