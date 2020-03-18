“Alınan tedbirlerden dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz”

Bu süreçte hijyen kurallarına dikkat edilmesi, toplu ortamlardan kaçınılması ve hayatı yavaşlatma sürecine girilmesi gerektiğini belirten Cıdık, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Hayatın yavaşlatılmasıyla birlikte toplumun farklı kesimlerinde oluşabilecek ekonomik yükler için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeple; hane halkının temel giderlerini oluşturan elektrik, doğalgaz ve su faturalarından vergi alınmamasını, esnafın ve iş dünyasının başta kamuya olan vergi borçları olmak üzere, kamu bankalarına olan kredi borçlarının tehirini gerekli görüyoruz.

İktidarın gecikmeden gerekli adımları atmasını önemsiyor, ayrıca bu hususta meslek kuruluşlarının ve özellikle Odalar Birliği'nin etkin olmasını bekliyoruz.

Yaşadığımız bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, tedbirlere riayet ederek aşacağımıza yürekten inanıyoruz.” (Haber Merkezi)