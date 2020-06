“Alınan tedbirler yetersiz”

LGS’de ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğun sorumlusunun okullarda her öğrenciye iki tane maske dağıtmak ve ellerine kolonya sıkmaktan başka tedbir üretmeyen bakanlık ve milli eğitim müdürlüklerinde olduğunu kaydeden Beyaz, “Sınav her türlü uyarımıza rağmen sosyal mesafe kurallarının sağlanamadığı sınıflarda yapılacaktır. Öğrencilerin lavabo ihtiyaçlarını gidermeleri ve sınav esnasında her öğrencinin maskesini çıkarabilmesi ortaya çıkan riski artırmaktadır. Sıralar arasına siperlikler konulması, lavabo girişlerine dezenfektasyonu sağlayacak düzenekler rahatlıkla yerleştirilebilecekken hiçbir önlem alınmamıştır” dedi.

“UYARILARIMIZI DİKKATE ALIN”

MEB’in anlamsız ısrarını ve dayatmacı tutumunu kabul edilir bulmadıklarını, buna rağmen birlikte alınması gereken asgari önlemleri belirtmeyi eğitim emekçilerine, öğrencilere ve onların ailelerine karşı duyulan sorumluluk gereği kamuoyuyla paylaşmak istediklerini söyleyen Beyaz, “Sınav yapılacak her okulda mutlaka bir sağlık görevlisi bulundurulmalıdır. Bina girişinde ateş ölçümü yapılmalıdır. Sınav salonları fiziksel mesafe kuralına uygun olarak düzenlenmelidir. Sınavdan 24 saat öncesinden binaların dezenfeksiyonu mutlaka yapılmalıdır. Tuvaletlere yeterli miktarda sıvı sabun ve kâğıt havlu konulmalıdır. Sınıflarda hava sirkülasyonu yeterli ve mümkünse sürekli olacak şekilde sağlanmalıdır. Her öğrenci ve öğretmen için yeterli sayıda hijyenik cerrahi maske bulundurulmalıdır. Sıralar arasına siperlikler konulmalıdır.

Her öğrenci ve görevliye yüz siperliği maske ile birlikte verilmelidir.

Her sınıfta ve sınav süresince okulda kullanılacak her birimde yeterli miktarda el dezenfektanı bulundurulmalıdır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)