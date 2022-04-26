Ali Yücel hayatını kaybetti

Merhum Selfinaz Yücel’in eşi, Şenol, Erdoğan, Zülfinaz ve İbrahim Yücel’in (merhum) babası, CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Taylan Yücel’in büyük amcası Ali Yücel, rahatsızlığından dolayı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada hayata veda etti.

Merhumun cenazesi saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Kuşsaray Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

