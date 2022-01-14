Ali Yıldız, Diyanet-Sen Genel Başkanı oldu 

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Diyanet-Sen Genel Başkanlığı görevine Çorumlu hemşehrimiz Ali Yıldız getirildi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etti. Başkanın istifasının ardından Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu, yaptığı toplantı sonucu yeni görev dağılımını belirledi. Buna göre Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan hemşehrimiz Ali Yıldız, Diyanet-Sen’in yeni genel başkanı seçildi.

Yapılan toplantı sonucu Diyanet-Sen genel merkez yönetimi görev dağılımını şöyle belirledi: Genel Başkan: Ali Yıldız; Genel Sekreter: Hacıbey Özkan; Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma): İrfan Kaşıkçıoğlu; Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler): Neslibey Özkan; Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim) : Cebrail Yakışır; Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme): Mehmet Yaman ve Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler):Ali Güzeldal”



(Haber Merkezi)

