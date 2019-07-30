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Ali Uzunay’ın babası vefat etti

Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü’nde uzun yıllardır çalışan ve halen Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Ali Uzunay’ın babası Taştan Uzunay hayatını kaybetti.

Ali Uzunay’ın babası vefat etti

Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü’nde uzun yıllardır çalışan ve halen Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Ali Uzunay’ın babası Taştan Uzunay hayatını kaybetti.

30 Temmuz 2019 Salı 18:17
Ali Uzunay’ın babası vefat etti

Alınan bilgiye göre uzun süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Taştan Uzunay dün hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Ali Uzunay’ın babası olan Taştan Uzunay’ın cenazesi yarın (31 Temmuz 2019 Çarşamba) Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi önünde helallik alındıktan sonra saat 11.00’de Amasya’nın Merzifon İlçesi’ne bağlı Alıcık Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, başta Ali Uzunay olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı ile sabır diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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