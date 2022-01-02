Çorum Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Mehmet Bayrak’ın kayınpederi, Sungurlu Dernekler Şefliği'nden Ercan Toprakçı’nın babası, Ali Toprakçı vefat etti.

Makina Kimya Fabrikasından emekli olan 70 yaşındaki Ali Toprakçı, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ali Toprakçı’nın cenazesi önceki gün saat 12.00’de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elvan Çelebi köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

