Ali Saygı vefat etti

Bir süredir hastanede tedavi gören Ali Saygı, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ali Saygı’nın cenazesi, doğup büyüdüğü Uğurludağ İlçesi’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

