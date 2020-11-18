Ali Rıza Eser yaşamını yitirdi

Sultan Eser’in eşi, Haydar ve Erkan Eser’in babası, Ethem Eser, Mustafa Eser ve Hüseyin Eser’in ağabeyi olan Ali Rıza Eser, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi saat 12.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Palabıyık Köyü’ne götürülecek ve köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)