Ali Özgür Ispanak, Federasyon Başkanlığı’na yeniden aday

Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu’nun genel kurul toplantısı, 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 11.00’de Turgut Özal İşmerkezi’ndeki Belediye Konferans Salonu’nda yapılacak.

Federasyon’un delege sayısının 87 olduğu bildirildi.

Federasyon Başkanı Ali Özgür Ispanak, yönetici arkadaşlarıyla ve delegelerle yaptığı istişarelerden sonra yeniden aday olmaya karar verdiğini belirterek, “Bildiğimiz doğrulardan, Atatürk ilke ve inkılaplarından, Cumhuriyetin kuruluş değerlerinden ve Anayasamızın ilk dört maddesinden ödün vermeden hizmete devam etmeye talibim” dedi. (Haber Merkezi)

