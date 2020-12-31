Ali Haydar Teke babasını kaybetti
Çorum Voleybol Spor Kulübü antrenörü Ali Haydar Teke’nin babası Müslüm Teke (65)hayatını kaybetti.
Güncel 31.12.2020, 01:06
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Cezaevi Müdürlüğü’nden emekli 2 çocuk babası Müslüm Teke bir süredir Çorum Şehit Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisi görüyordu. Dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Teke’nin cenazesi bugün Seydim Çakallı köyünde defnedilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Spor Servisi)
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