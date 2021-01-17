Ali Demiral hayatını kaybetti
Yeni tip koronavirüs salgını Çorum’da bir can daha aldı.
Güncel 17.01.2021, 18:29
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Demiral Nakliyat sahiplerinden Ali Demiral, yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu hayata veda etti. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Ali Demiral, yoğun bakımda tedavi görürken yaşam mücadelesini kaybetti.
Kanal 19 sahibi Satılmış Bıçakçı’nın da teyzeoğlu olan Ali Demiral'ın cenazesi Kınık Deller Köyü mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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