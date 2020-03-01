Ali Bektaş’ın babası Cumartesi defnedildi

Nergis Bektaş ve Ali Bektaş’ın babaları olan Mustafa Bektaş’ın cenazesi, Cumartesi günü Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çağşak köyünde toprağa verildi.

Mustafa Bektaş’ın cenaze namazına, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş, Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım başta olmak üzere bazı kamu, mesleki ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasiler, esnaf, sanayici ve işadamları ile ailenin yakınları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Erkan BAYATLI)

