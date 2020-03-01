Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -3°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105994
ALTIN
318.381
DOLAR
6.2384
STERLİN
8.0069
EURO
6.8405

Ali Bektaş’ın babası Cumartesi defnedildi

Çorum’un tanınmış işadamlarından, Çorum Ticaret Borsası’nın önceki dönem Başkanı Ali Bektaş’ın babası Mustafa Bektaş (88), solunum yetmezliği nedeniyle üç aydan beri tedavi görmekte olduğu hastanede Cumartesi gece yarısı hayatını kaybetti.

Ali Bektaş’ın babası Cumartesi defnedildi

Çorum’un tanınmış işadamlarından, Çorum Ticaret Borsası’nın önceki dönem Başkanı Ali Bektaş’ın babası Mustafa Bektaş (88), solunum yetmezliği nedeniyle üç aydan beri tedavi görmekte olduğu hastanede Cumartesi gece yarısı hayatını kaybetti.

01 Mart 2020 Pazar 20:13
Ali Bektaş’ın babası Cumartesi defnedildi

Nergis Bektaş ve Ali Bektaş’ın babaları olan Mustafa Bektaş’ın cenazesi, Cumartesi günü Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çağşak köyünde toprağa verildi.

Mustafa Bektaş’ın cenaze namazına, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş, Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım başta olmak üzere bazı kamu, mesleki ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasiler, esnaf, sanayici ve işadamları ile ailenin yakınları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Erkan BAYATLI)
 

İlgili Haberler
Bakan Soylu: 'Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577'
Bakan Soylu: 'Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577'
Sarı’dan gençlere kitap
Sarı’dan gençlere kitap
KKSM’li kursiyerler “çiğdem aşı” pişirdi
KKSM’li kursiyerler “çiğdem aşı” pişirdi
İlk ve ortaokullarda halk sağlığı semineri
İlk ve ortaokullarda halk sağlığı semineri
HİTÜ’den başsağlığı
HİTÜ’den başsağlığı
Belediye’nin “Şehitlere Saygı Yürüyüşü” bugün
Belediye’nin “Şehitlere Saygı Yürüyüşü” bugün

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim