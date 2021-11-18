Ali Babacan bugün geliyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün partisinin İskilip İlçe Kongresi’ne katılacak.
Güncel 18.11.2021, 00:05
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Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Babacan kongrenin ardından ise Çorum’a gelecek. DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Babacan’ın kongrenin ardından Çorum’a gelerek TSO’da saat 16,30’da basın toplantısı düzenleyeceğini ardından da meslek odası temsilcileri ile toplantı yaparak TSO meclis toplantısına katılacağını açıkladı.
(Haber Merkezi)
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