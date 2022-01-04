Ali Akkuş vefat etti
Güncel 04.01.2022, 19:18
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Çorum merkeze bağlı Palabıyık köyünden Delta Asansör sahibi Ali Akkuş (56) vefat etti.
Mehmet ve Aslı Akkuş'un oğlu, Cemal ve Danimarka'da bulunan Cengiz Akkuş'un kardeşi, Aslan ve Anıl'ın babası Ali Akkuş, rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.
Ali Akkuş’un genç yaşta hayatını kaybetmesi sevenlerini üzüntüye boğdu. Merhumun cenazesi bugün (5 Ocak 2021) Çarşamba günü saat 13.00’de Ehlibeyit Camii’nden alınarak merkeze bağlı Palabıyık Köyü’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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