ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
Güncel 03.09.2020, 11:16
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2020-ALES/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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