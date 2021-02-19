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ALES'e girecek adaylara toplu ulaşım hizmeti

Çorum Belediyesi, pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES)'na girecek adaylar için otobüs seferleri düzenleyecek.

Güncel 19.02.2021, 19:56
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ALES'e girecek adaylara toplu ulaşım hizmeti

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü yaptığı açıklamada, “Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına karşın ALES’e girecek adayların sınav noktalarına ulaşımlarında kolaylık sağlamak amacıyla 21 Şubat Pazar günü belirlenen saatlerde Mimar Sinan-Buhara, Saat Kulesi-İkbalkent- Bayat Gediği, Terminal-Hacı Bektaş Veli, Kubbeli Cami-Organize Sanayi, Çorum Sanayi-İkbalkent ve Sağlık Müdürlüğü-Akkent hatları faaliyet gösterecektir. 22 Şubat Pazartesi günü itibariyle otobüs seferlerimiz pandemi saatlerine göre hizmete devam edecektir” dedi. (Haber Merkezi)

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