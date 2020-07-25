Son Dakika

Albay Uzunoğlu’nun Basın Bayramı’nı kutlama ziyareti

İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. İlhan Uzunoğlu, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm ÇORUM HABER çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.

Güncel 25.07.2020, 01:46
7
Albay Uzunoğlu’nun Basın Bayramı’nı kutlama ziyareti

Basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Albay Uzunoğlu, sorumluluk bilinci içinde kamu görevi yapan basın mensuplarının özverilerini takdirle karşıladıklarını söyledi. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 25 Temmuz 2020
İmsak 03:37
Güneş 05:24
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:10
Yatsı 21:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@