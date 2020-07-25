Albay Uzunoğlu’nun Basın Bayramı’nı kutlama ziyareti
İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. İlhan Uzunoğlu, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm ÇORUM HABER çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.
Güncel 25.07.2020, 01:46
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Basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Albay Uzunoğlu, sorumluluk bilinci içinde kamu görevi yapan basın mensuplarının özverilerini takdirle karşıladıklarını söyledi. (Haber Merkezi)
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