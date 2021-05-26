Alb. Işık’tan Samsun ziyareti

Çorum Askere Alma Bölge Başkanı ve Garnizon Komutanı Kd. Albay Ferhan Işık, Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kd. Albay Ferhan Işık, “Belediyelerimiz bizleri en çok destekleyen kurumlar. Eminim ki İlkadım Belediyemizin de buradaki garnizon komutanlığında büyük emek ve destekleri var. Yerel yönetimler bulunduğu il ve ilçede her zaman ihtiyacımız olduğu anlarda yanımızda olup, bizlere destek veriyor. Bu manada ilçenizdeki katkılarınızdan ve desteklerinizden dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. (İHA)

