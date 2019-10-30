Alanya buram buram Çorum koktu

Çorum'un markası olan Golanya kokusunu Alanya 'ya ve tüm Türkiye' ye tanıtan öğrencilerin katıldığı sergide, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler de illerinde üretilen kokuları tanıttı. Almanya'dan gelen turistlere Çorum 'u tanıtan broşürler ve leblebi ikramında bulunan öğrenciler, turistlerin leblebiyi çok beğendiğini ifade etti. Yapılan açıklamada Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez'in de standı ziyaret ederek çalışmalara destek olduğu kaydedildi. 81 il ve KKTC’den getirilen topraklarla ağaçların dikildiği sergi akşamı da öğrencilerin Türkiye 'nin en büyük gemisinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldığı belirtildi. (Haber merkezi)