Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Alanya buram buram Çorum koktu

Laçin Atatürk İlkokulu öğrencileri, “e twinning Şehirler ve Kokular” projesi kapsamında gittikleri Alanya’da Çorum’u temsil etti.

Alanya buram buram Çorum koktu

Laçin Atatürk İlkokulu öğrencileri, “e twinning Şehirler ve Kokular” projesi kapsamında gittikleri Alanya’da Çorum’u temsil etti.

30 Ekim 2019 Çarşamba 01:43
Alanya buram buram Çorum koktu

Çorum'un markası olan Golanya kokusunu Alanya 'ya ve tüm Türkiye' ye tanıtan öğrencilerin katıldığı sergide, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler de illerinde üretilen kokuları tanıttı. Almanya'dan gelen turistlere Çorum 'u tanıtan broşürler ve leblebi ikramında bulunan öğrenciler, turistlerin leblebiyi çok beğendiğini ifade etti. Yapılan açıklamada Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez'in de standı ziyaret ederek çalışmalara destek olduğu kaydedildi. 81 il ve KKTC’den getirilen topraklarla ağaçların dikildiği sergi akşamı da öğrencilerin Türkiye 'nin en büyük gemisinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldığı belirtildi. (Haber merkezi)

Son Güncelleme: 30.10.2019 01:53
İlgili Haberler
“En güzel idare şekli”
“En güzel idare şekli”
“Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli”
“Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli”
“Yurdumuz için en büyük kazançtır Cumhuriyet”
“Yurdumuz için en büyük kazançtır Cumhuriyet”
“Karanlıktan aydınlık bir geleceğe yürüme azminin en büyük eseri”
“Karanlıktan aydınlık bir geleceğe yürüme azminin en büyük eseri”
Sungurlu’da coşkulu kutlama
Sungurlu’da coşkulu kutlama
“Atatürk, Türk müziğine özel önem veriyordu”
“Atatürk, Türk müziğine özel önem veriyordu”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim