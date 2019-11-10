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“Alacahöyük’le ilgili büyük umutları ve hedefleri vardı”

Yaklaşık 20 yıl Alacahöyük kazılarını yöneten Prof.Dr. Aykut Çınaroğlu, önceki gün, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde düzenlenen törenin ve Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti nedeniyle Alacahöyük’e getirilip, annesinin de yatmakta olduğu kabristana defnedildi.

“Alacahöyük’le ilgili büyük umutları ve hedefleri vardı”

Yaklaşık 20 yıl Alacahöyük kazılarını yöneten Prof.Dr. Aykut Çınaroğlu, önceki gün, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde düzenlenen törenin ve Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti nedeniyle Alacahöyük’e getirilip, annesinin de yatmakta olduğu kabristana defnedildi.

10 Kasım 2019 Pazar 21:45
“Alacahöyük’le ilgili büyük umutları ve hedefleri vardı”

Alacahöyük’teki cenaze törenine, eşi Semra Çınaroğlu, kızları Ayben Gözütok ve Sinem Erenel'in yanı sıra Alaca Kaymakamı Kürşat Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum Müzeler Müdürü Metin Çakar ile meslektaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Çınaroğlu'nun kızı Ayben Gözütok, babasının 20 yılı aşkın süredir Alacahöyük antik kentinde kazı çalışmalarına başkanlık yaptığını ve çok büyük bir şevkle, özveriyle, iyi öğrenciler yetiştirerek arkasında büyük miras bırakmaya gayret ettiğini anlatarak, "Babamın Alacahöyük için çok büyük umutları, hedefleri vardı. Ailece eminiz ki O’nun mirası korunacak ve hedeflerine ulaştırılacaktır.” dedi.

Hititlerin dini başkenti olarak bilinen ve ilk kez 1907 yılında Osmanlı arkeoloğu Makridi Bey tarafından kazı çalışması yapılan Alacahöyük'te, 1935'te Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve verdiği bir miktar parayla yeniden başlatılan kazılar o zamandan beri devam ediyor.

Türkiye'nin "ilk milli kazı alanı" unvanına sahip Alacahöyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Ankara Üniversitesince yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına son 20 yıldır Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu başkanlık yapıyordu.

Bugüne kadar binlerce tarihin eserin gün yüzüne çıkarılmasında emeği olan Çınaroğlu, Hititlerce yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen ve Anadolu'nun en eski barajı olarak değerlendirilen Çorum'daki Hitit Barajı'nın çevresine yapılan arkeopark projesinin hayata geçirilmesine öncülük etmişti.

Ayben Gözütok ve Sinem Erenel

(AA)

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