Alaca, proje ekipleri ile gelişiyor

Alaca Kaymakamlığı tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (OKA) sunulan teknik destek projesi daha önce kabul edilmişti. 2020 yılı teknik destek programı 3. dönem (Mayıs-Haziran) desteklemeye hak kazanan proje listesi yayınlanmış, buna göre Alaca Kaymakamlığı tarafından “Alaca İlçesi Proje ekipleri ile gelişiyor” ve “Alaca'nın şifa kaynağı çörek otu” teknik destek projelerinin kabul edildiği bildirilmişti.

Proje; Alaca Kaymakamlığı’na ait OKA’dan ilk destek alan projesi oldu. Kaymakamlık proje ekibince hazırlanarak destek almaya hak kazanan “Alaca ilçesi proje ekipleri ile gelişiyor” projesi ilçede 21 kurumdan 25 katılımcı ile üç gün sürdü. Eğitim; Alaca Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu’ndaki toplantı salonunda yapıldı. Proje ekip üyeleri ise; Koordinatör Özlem Çeribaş, Alaca Halk Eğitim Müdür Yardımcısı, Üyeler; Fatmagül Özçetin, Mustafa Cihat Özden, Mustafa Kuzu, Serkan Sayın, Raşit Kaplan’dan oluştu.

Programa Alaca Kaymakamı Kürşad Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Güngör Karakaş katılımcılara belgelerini verdi. Programda Proje Koordinatörü Özlem Çeribaş, OKA eğitmenleri ile Alaca Avni Çelik MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Remzi Bilgili’ye katkıları için teşekkür edildi.

Sertifika dağıtımı sonrası Alaca Avni Çelik MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Güngör Karakaş, Alaca Avni Çelik MYO’nun Gıda, Tarım ve Veterinerlik konusunda ihtisaslaşacağını belirterek proje eğitimi sonrası oluşturulacak projelerin ilçeye önemli faydaları olacağını ve MYO olarak proje konusunda tüm kurumlara desteğe hazır olduklarını kaydetti.

(Haber Merkezi)