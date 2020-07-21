Alaca çiftçilerinin durumu yeniden incelenecek

DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri’nin sunum yapmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi, Alaca’da DSİ ile çiftçiler arasında sorun yaşandığını belirterek bu konuda neler yapıldığını ifade etti.

Bölgede bazı sorunlar yaşadıklarını ve hatalarının olduğunu anlatan DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, bu hataları düzeltmek istediklerini ve çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da çiftçilere sulama ücreti adı altında fatura çıkarıldığını ve bazı çiftçilerin de icralık duruma düştüğünü anlatarak bu durumda bulunan 1500 civarında çiftçi olduğunu, yaşanan sorundan haberi olmayan çiftçilerin de bulunduğunu ayrıca DSİ’nin itiraz eden çiftçiler dışındakilerin durumu ile ilgilenmediği yönünde duyumlarının olduğunu kaydetti.

DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri ise Alaca’da dilekçe versin vermesin tüm çiftçilerin durumunun yeniden inceleneceğini vurguladı.

Vali Çiftçi DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri’den Çorum’daki su durumu ile ilgili de bilgi isterken bu soruya da DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi cevap verdi. Şerbetçi, su konusunda bu yıl kritik bir durum olmadığını, Koçhisar Barajı’ndan da su alınması ile birlikte su konusunda hiç sorun kalmayacağını anlattı. (Haber Merkezi)