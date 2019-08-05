Alaaddin Palabıyık’ı kaybettik

Palabıyık köyü kökenli, merhum Hacı Palabıyık’ın kardeşi, Celal, Hasan, Hüseyin, Fikret, Deren ve Seren Palabıyık’ın ağabeyleri, Meral Alakoç, Kemal Palabıyık, Sema Özkaraoğlu ve Aysel Kavacıklı’nın babaları, manifaturacı esnafından Hüseyin Alakoç’un kayınpederi olan Alaaddin Palabıyık’ın cenazesi, yarın (6 Ağustos Salı günü) saat 11.00’de Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak, öğle namazından sonra Palabıyık köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.