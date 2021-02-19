Akşener Çorum’u örnek gösterdi.. “Hiç mi insafınız yok?”

Bir iktidarın görevinin kaynakları doğru kullanarak ülkesini kalkındırmak ve vatandaşları doğru ve zengin bir hayatın içinde yaşatmak olduğunu kaydeden Akşener, Türkiye gibi zengin kaynakları ve geniş imkânları olan bir ülkede akıllı hamlelerle bunu başarmanın kolay olacağını söyleyerek, “Yeter ki önce millet, önce memleket diyenler başa gelsin. Yeter ki milletin hazinesi çarçur edilmesin. Yeter ki doğru bir vizyon olsun” ifadelerini kullandı.

Hükümetin bunları yapmak yerine esnafı kaderine terk ettiğini, varını yoğunu betona gömdüğünü, milletin hazinesini faiz ödemeye mahkûm ettiğini dile getiren Akşener, “İşte bu yüzden millete kulak verin diyoruz. İşte bu yüzden esnafa, çiftçiye kulak verin diyoruz.

Çorum’da işyeri kapalı olan dolayısıyla su tüketimi sıfır olan bir lokantaya 111 lira fatura geliyor. Yine yanı kentte su tüketimi sadece 6m3 olan bir lokantaya 342 lira su parası ve üstüne bir de evsel atık bildirimi gönderiliyor. Sizin hiç mi insafınız yok? Esnafın boğazını sıkmaktan zevk mi alıyorsunuz? Erdoğan ve saz arkadaşları saraylarında sefa süredursun, biz koltuklarımızda oturmuyoruz. Biz koltukları değil, ayakkabıları eskiteceğiz ve aynen onu yapıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)