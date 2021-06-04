Akşemseddin ve Fetih programı yarın

Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin ve şehitlerin ruhuna Kuran’ı Kerim ve Mevlid okunduktan sonra, Elmalı köyünde konuklar için kiraz ve çay molası verilecek. Konuklara öğle yemeğinde de İskilip dolması ikram edilecek.

İskilip Belediyesi, Bolu Çorumlular Derneği ve Bolu’daki Akşemseddin İslami İlimler Merkezi tarafından düzenlenen programın öğleden sonraki bölümü, akademisyenlerin katılacağı panelden oluşuyor. (Haber Merkezi)

