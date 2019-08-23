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“Akşam Sefası” bugün

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) sevilen programlarından “Akşam Sefası” bugün Çorum Kadeş Barış Meydanı’ndan canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

“Akşam Sefası” bugün

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) sevilen programlarından “Akşam Sefası” bugün Çorum Kadeş Barış Meydanı’ndan canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

23 Ağustos 2019 Cuma 00:26
“Akşam Sefası” bugün

TRT Müzik kanalının sevilen ve en beğenilen programları arasında gösterilen “Akşam Sefası” programı bu akşam saat 21.00’den itibaren Çorum'da Kadeş Barış Meydanı’ndan canlı yayınla ekranlara gelecek. Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Akşam Sefası” programında Korhan Güldüren Şef olarak görev yapacak. Programda Ayşe Ekiz, Esra İçöz, Mehsem Özşimşir, Seda Gökkadar, Alp Arslan, Bahadır Özüşen, Fuat Karayavuz ve Zafer Albayrak ise solist olarak sahne alacak ve birbirinden güzel eserleri seslendirecek.

Çorum’un tanıtımının da yapılacağı programda Çorum türküleri de seslendirilecek. Kadeş Barış Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak olan programa tüm Çorum halkı davet edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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