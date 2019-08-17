Akkise şenliği coşkulu geçti 

Bu sene 8’incisi düzenlenen Yayla Şenliği, Bakacak yaylasında gerçekleştirildi. Yerel sanatçıların yer aldığı şenlikte çeşitli etkinler yer aldı.

Sunumunu Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin yaptığı şenlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şenliklere Çorum Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri Metin Hodul, Hüseyin Coşkun, bazı siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve köy dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Şenlikte bir konuşma yapan Kargı Akkise Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Öbek, her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini şenliklere destek veren tüm sponsorlara teşekkür etti.

İstanbul’da Akkise köylülerinin bir araya gelmesi, iyi günde ve kötü günde bir birlerine yardımcı olması amacıyla kurdukları derneklerinin güzel işlere imza attığını belirten Öbek, önümüzdeki yıllarda bu tür etkinlikleri daha geniş kapsamlı düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi.



AĞA DİNÇ OLDU

Akkise Yayla Şenliği’nde ağalık yarışması bir hayli çekişmeli geçti. Yarışmada Zekeriya Dinç, Murat Göynük, Fikret Öbek, İsa Ünal, Şaban Toprak, Osman Kışla ve Yüksel Göynük ağalık yarışması koltuğuna oturan isimler oldular. 2 bin TL ile başlayan yarış sunucu Servet Seyfettin Mete’nin çabaları sonucu bir hayli yükseldi.

Bazı yarışmacıların bağışta bulunarak yarıştan çekilmesi üzerine Zekeriya dinç ağalık yarışmasını 8 bin TL ödeyerek 2019 yılı Akkise Yayla Şenliklerinin ağası oldu.



DENİZ VE ÇİCEK SAHNE ALDI

Sıla Müzik ses sistemleri ile hazırlanan sahnede Çorum’un sevilen seslerinden Deniz ve Çiçek sahne aldılar. Okudukları türkü, oyun ve halay havaları ile şenliğe katılanları coşturan sanatçılar akşam saatlerine kadar katılımcıları eğlendirdiler.



YARIŞMALAR DÜZENLENDİ

Şenlikte çeşitli yarışmalar da düzenlendi. Şenlikte küçük çocuklarda sandalye kapmacanın yanı sıra küçük ve büyüklerde çuval ve halat çekme yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Kargı Akkise Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (AKKİSEDER) düzenlediği yayla şenlikleri etkinliğe katı sunanlara plaket verilmesi ile son buldu.

(Haber Merkezi)