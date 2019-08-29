Akkent ve Gülabibey'de altyapı çalışması

Asfalt çalışmalarının yanı sıra temizlik ve park bahçeler çalışmalarına ara vermeden sürdüren Çorum Belediyesi ekipleri şehrin çeşitli yerlerinde alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Akkent ve Gülabibey mahallelerinde kanalizasyon hattı çalışması başlattı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel “ilimizin neredeyse her tarafında ekiplerimiz çalışıyor. Bir tarafta asfalt çalışmalarımız, bir tarafta temizlik çalışmalarımız, bir tarafta ise yeşillendirme çalışmalarımız devam ediyor. Şehrin üst yapısına olduğu kadar alt yapısına da önem veriyoruz ve alt yapıyı güçlendirmek için de çalışmalar yapıyoruz. Akkent Mahallesi Gimat 2.sokakta 300 lük boru ile yeni kanalizasyon hattı çalışması yapıyoruz. Burada yapacağımız çalışma neredeyse 350 metre uzunluğunda. Bir diğer tarafta ise Gülabibey Mahallesi Beytepe'de Hicret Camii civarında 80 metre uzunluğunda kanalizasyon çalışması yapılıyor. Hemşehrilerimizin rahat etmesi bizler için oldukça önemli. Bizlere anlayış gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum”dedi.