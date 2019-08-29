Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95908
ALTIN
288.136
DOLAR
5.8023
STERLİN
7.1149
EURO
6.4281

Akkent ve Gülabibey'de altyapı çalışması

Şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi ekipleri alt yapı çalışmalarında da ara vermiyor.

Akkent ve Gülabibey'de altyapı çalışması

Şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi ekipleri alt yapı çalışmalarında da ara vermiyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 02:38
Akkent ve Gülabibey'de altyapı çalışması

Asfalt çalışmalarının yanı sıra temizlik ve park bahçeler çalışmalarına ara vermeden sürdüren Çorum Belediyesi ekipleri şehrin çeşitli yerlerinde alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Akkent ve Gülabibey mahallelerinde kanalizasyon hattı çalışması başlattı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel “ilimizin neredeyse her tarafında ekiplerimiz çalışıyor. Bir tarafta asfalt çalışmalarımız, bir tarafta temizlik çalışmalarımız, bir tarafta ise yeşillendirme çalışmalarımız devam ediyor. Şehrin üst yapısına olduğu kadar alt yapısına da önem veriyoruz ve alt yapıyı güçlendirmek için de çalışmalar yapıyoruz. Akkent Mahallesi Gimat 2.sokakta 300 lük boru ile yeni kanalizasyon hattı çalışması yapıyoruz. Burada yapacağımız çalışma neredeyse 350 metre uzunluğunda. Bir diğer tarafta ise Gülabibey Mahallesi Beytepe'de Hicret Camii civarında 80 metre uzunluğunda kanalizasyon çalışması yapılıyor. Hemşehrilerimizin rahat etmesi bizler için oldukça önemli. Bizlere anlayış gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum”dedi.

İlgili Haberler
Belediyeden açık hava sinema günleri etkinliği
Belediyeden açık hava sinema günleri etkinliği
Belediye Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor
Belediye Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor
Memur zammı belli oldu
Memur zammı belli oldu
Kayıp yaşlı adamı Jandarma buldu
Kayıp yaşlı adamı Jandarma buldu
Aygün ve Kalender mest etti
Aygün ve Kalender mest etti
Ekonomik güven endeksi % 7.9 arttı   
Ekonomik güven endeksi % 7.9 arttı   
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim