“Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında hazırlanan, ev sahibi ve yürütücülüğünü Çorum Belediyesi’nin yaptığı ‘Akıllı Şehir İçin Yol Haritası (A RoadmapFor Smart City)’ isimli proje’nin ilk çalışma ziyareti Szarvas Belediyesi’ne yapıldı.

Çorum’dan Macaristan’a giden ekip ilk Budapeşte’de Türkiye Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Sonrasında Szarvas Belediyesi’nin konuğu olarak Szarvas şehrine geçen heyette, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Strateji Geliştirme Müdürü Ömer Maz, Bilgi İşlem Müdürü M. Nuri Burhan ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Şirin yer aldı. Proje ortakları olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası adına İnşaat Mühendisi Turgut İlgü ve Hitit Üniversitesi adına da Dr. Öğr. Gör. Esra Damar’ın eşlik ettiği heyete projenin bir diğer yurtdışı ortağı Litvanya’nın Telsiai Belediyesi temsilcileri de katıldı.

3 ülkenin ortaklığında yürütülen projenin Szarvas’ta yapılan çalışma ziyaretinde heyet ilk olarak Szarvas Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mihály Babák tarafından karşılandı. Belediye binasında düzenlenen karşılama törenine belediye yöneticileri ve meclis üyeleri de katıldı.

Törende söz alan Başkan Mihály Babák, Proje ekibini Szarvas’ta karşılamaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başkan Babák, yaptığı konuşmada ayrıca şehrin tarihi geçmişi, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra Macaristan’daki kamu yönetimi ve belediyenin işleyişi hakkında bilgiler verdi. Daha önce Çorum’a yaptığı ziyaretten memnuniyetini ifade eden Başkan Babák önümüzdeki süreçte de ortak çalışmalar yaparak işbirliğinin güçlendirilmesi gerekliliğini ifade etti.

“DOSTLUĞUMUZ GÜÇLENECEK”

Szarvas Belediye Başkanı Mihály Babák’ın ardından söz alan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen “Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında dost ve müttefik ülke Macaristan’da bulunmaktan dolayı memnuniyetini ifade etti.

İsmail Yağbat, “Türkiye’den şehrimiz Çorum’dan hemşehrilerimizin ve Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın Bey’in selamını özellikle iletiyorum. Çorum Belediyesi olarak proje ortaklarımız Telsiai Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Ticaret Sanayi Odası ile birlikte “Şehir Eşleştirme Hibe Programı çalışma ziyaretimizin her iki ülke ve şehir arasında güzel sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum. Bu proje Macar ve Türkler arasındaki tarihi, koparılamaz dostluğu daha da güçlendirecektir.

Ekonomik, sosyal, siyasi çalışmalarla bu ortak değerleri daha da çoğaltmamız ve güçlendirmemiz gerekiyor. “Şehir Eşleştirme Hibe Programı” her iki ülke ve şehir arasında daha kapsamlı ortak çalışmaların zemini olacaktır. Program kapsamındaki şehirler arasında kurulan bağ, her iki millet için güzel çalışmalar yapılmasına vesile olacaktır. Proje süresince destekleri ve işbirliğinden dolayı Telsiai Belediye Başkanımıza, Meclis Üyelerine ve belediye çalışanlarına Başkan, Belediye çalışanları ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

ŞEHRİ GEZDİLER

Belediye binasındaki toplantının ardından şehir turu yapan heyet, ilk olarak tarihi müzeyi ziyaret etti. Burada şehrin tarihinde önemli yeri olan ve Osmanlı zamanında kale olan şehir çevresine ilişkin bir harita heyet ile paylaşıldı. 2. Dünya savaşında ölen Szarvaslıların anısına inşa edilen anıt ve şehirde yer alan ve 300-400 yılı bulan bazı yapılar ziyaret edildi.

Szarvas’a gerçekleştirilen ziyaretin önemli aktivitelerinden birisi de ticaret ve sanayi alanındaki ilişkiler için potansiyel alanların belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilen firma ziyaretleri oldu. Bu kapsamda Macaristan’ın en büyük hindi ve mamulleri alanında üretim yapan GallicoopTurkeyProducingP Ltd. fabrikası ziyaret edildi. Ziyarette firma temsilcisi heyete çalışmaları ve işbirliği fırsatları konusunda brifing verdi. Bir diğer firma ziyareti ise tatlı ve ılık su ihtiyacı duyan Afrika kedi balığı üretimi yapan Szarvas Fish şirketine yapıldı.

Ziyaretin son gününde ise proje etkinlikleri kapsamında Akıllı Şehir uygulamaları semineri düzenlendi. Belediye çalışanları ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda proje koordinatörü Ömer Maz proje ve Çorum Belediyesi faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. Sonrasında Szarvas Belediyesi proje yöneticisi EszterPrievaránéMácsár tarafından akıllı şehir tanımı, bileşenleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Proje kapsamında bir sonraki çalışma ziyaretinin 10-14 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın Telsiai Belediyesi’ne yapılacağı da belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)