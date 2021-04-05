Esnaf, sanatkâr ve KOBİ'lerin satışlarını artıracak, maliyetlerini düşürecek ve birçok noktadan tedarik ettiği hizmetlerin tamamını tek bir ürünle karşılamalarını sağlayacak olan PTT Akıllı Esnaf Projesi, müşterilere de temassız bir biçimde kolay, hızlı ve güvenli ödeme fırsatı sunuyor.

PTT Akıllı Esnaf Projesi ile esnaf işini büyütebilecek. Ayrıca lansmana özel sıfır komisyon kampanyası ile ücretsiz ve komisyonsuz paket seçenekleri ile de maliyetleri düşecek. Projeden, pazar ve stant satışı ve kapıda teslimat yapan, temassız ödeme almak isteyen, ilave cihaz taşımadan kendi cep telefonları veya tabletlerinden tahsilat yapmak isteyenler de faydalanabilecek.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, “Türkiye’mizin ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sağlayacağız. Şirketimiz, geliştirdiği bu yeni proje ile ekonomimizin mihenk taşı olarak değerlendirdiğimiz esnaf, sanatkâr, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu” dedi.

AVANTAJLI PAKETLER

Müşterilere, PTT Akıllı Esnaf Komisyonsuz Paketi ile aylık sabit ücret ödeyerek belli bir ciroya kadar hiçbir kesinti, masraf olmadan sıfır komisyonlu Link ile Ödeme, Sanal POS ve yeni nesil Akıllı POS cihazlı ve cihazsız çözümleri, Ücretsiz Hesap, Kart, Fatura Ödeme ve EFT hizmetleri sunuluyor. Aynı hizmetleri, yüksek pos cirosu olan işyerleri de rekabetçi oranlar ve işlem başına ücret, entegrasyon ücreti gibi herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek.

Ayrıca PTT Akıllı Esnaf, tahsilat, satış ve sipariş yönetimi, stok takibi ve kargo süreçlerini tek bir platform üzerinde birleştirerek pek çok ihtiyacı tek bir ürünle karşılıyor ve ticari faaliyetlerin kolaylaşmasına da katkıda bulunuyor. İlk etapta online olarak sunulacak olan PTT Akıllı Esnaf POS, kısa bir süre sonra fiziki olarak da müşterilerin hizmetine açılacak. (Haber Merkezi)