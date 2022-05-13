Akıl ve Zekâ Oyunları’nda ödüller sahiplerini buldu

Çorum Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen turnuvaya ilk ve ortaokul kademesindeki 32 okuldan toplam 4035 öğrenci katıldı. 7 kategoride gerçekleştirilen turnuvada 465 öğrenci final hakkı kazandı. Oldukça çekişmeli geçen oyunların sonunda dereceye giren öğrenciler, törenle ödüllerine kavuştular.

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve öğrenci velileri katıldı.

Zorlu oyunların ardından dereceye girmeye hak kazanan miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi. Yapılan konuşmaların ardından 7 farklı kategoride dereceye giren öğrencilere protokol mensupları tarafından ödülleri takdim edildi.

(Haber Merkezi)

