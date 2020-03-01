“Akıl ve ferasetle hareket etmeliyiz”

Yedi düvelin son kaleye dikilen gözleri ve ikircikli sözlerinin kimi zaman vücut bulduğu, haince ve kahpece saldırılarla vatan evlatlarının canına kıyıldığını belirten Karapıçak, millet olarak akıl ve ferasetle hareket edilerek bizleri var eden birlikteliği yok etmek isteyenlere fırsat vermeden itidalli olunması gerektiği ifade etti.

Karapıçak, “Amasız, fakatsız ülkemize yönelen her türlü hamasi yaklaşımlara topyekün tek ses ve tek vücutla karşı koymalıyız. Nitekim, Aziz Türk Milleti her türlü güçlüğü Milli birlik ve beraberlikle yenmesini bilmiştir. İktidarı ve muhalefetiyle siyasi değil Vatani görevle hareket etmeliyiz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesinde cesaretle kucaklaşmalıyız.

Bizler; anısı bir, acısı bir, inancı bir, tarihi ve talihi bir olan, tarihin, Coğrafyanın, zamanın çağırdığı Aziz Türk Milletiyiz. "Yılgınlık yoktur, umutsuzluk yoktur, taviz ve teslimiyet söz konusu bile edilemeyecektir.

Aziz şehitlerimize Rabbimden rahmetler diliyorum. Yaralı Kahraman Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitler hepimizindir, alınacak intikam hepimizin namusuna emanettir. Başımız sağolsun, Vatan sağolsun, zalimlere, hainlere lanet olsun." (Haber Merkezi)