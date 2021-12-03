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Akif Özkaldı: “2023 yılında hem barajımızı hem de sulamamızı devreye almak istiyoruz”

Çankırı’da yapımı devam eden ve tamamlandığında Çankırı, Çorum ve Kastamonu’daki tarım alanlarını sulanmasında kullanılacak olan Devrez Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı şantiyesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, “Çankırı, Kastamonu ve Çorum ilimiz için çok önemli bir baraj” dedi. 

Güncel 03.12.2021, 15:05 03.12.2021, 15:09
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Akif Özkaldı: “2023 yılında hem barajımızı hem de sulamamızı devreye almak istiyoruz”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Çankırı’da yapımı devam eden Devrez Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı’nda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Özkaldı’ya Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ 5. Bölge Müdürü Dr. Murat Alp, Kurşunlu kaymakamı İlyas Öztürk eşlik etti. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Yardımcısı Özkaldı, hızla sürdürülen çalışmaların tamamlanması ile birlikte barajın Çankırı, Çorum ve Kastamonu’daki tarım alanlarına su vereceğini söyledi. 

“Çalışmalara, bu sene çok yoğun bir şekilde ağırlık verdik” 
Barajdaki çalışmaların hızlandırıldığını söyleyen Özkaldı, “Bu baraj aslında 2017 yılında ihale edilmişti. Ama 2019 yılında çok fazla ödenek veremedik. Geçen sene çok hızlı bir şekilde barajımızın inşaatına başladık. Çalışmalara, bu sene çok yoğun bir şekilde ağırlık verdik. Bu baraj sadece Çankırı ilimiz için değil, Çorum ve Kastamonu illerimize de ait yaklaşık 14 bin 200 hektar alanı sulayacak. Bunun yaklaşık 3’te 1 alanı, Çankırı ilimize ait. Bu gördüğünüz alan Çankırı ilimizin sulama sahasını gösteriyor” dedi. 

“2023 yılında hem barajımızı hem de sulamamızı devreye almak istiyoruz” 
Barajdaki çalışmaların 2022’de tamamlanarak 2023’te devreye alınmasını hedeflediklerini söyleyen Özkaldı, “Bu barajın önemini anlatacak olursak, çok yönlü bir baraj. Sadece sulama değil, aynı zamanda ilerleyen yıllarda olası içme suyu ihtiyacını da karşılayabilecek. Yılda 114 milyon küp olarak su depolanmasını planladık. Aynı zamanda içerisinde 5 megawatt’lık hidroelektrik santral da var. Yani yılda yaklaşık 15 milyar kw/s elektrik üretecek. Kısacası Çankırı, Kastamonu ve Çorum ilimiz için çok önemli bir baraj. Buralarda biliyorsunuz ki çeltik yoğun bir şekilde ekiliyor. Faaliyete geçtikten sonra tarım ve hayvancılık burada daha iyi bir şekilde gelişecek. Bu sene yoğun bir şekilde çalıştık. 2022 yılında çalışmalara hızlı bir şekilde devam edeceğiz. 2022 yılında barajı belirli bir seviyeye getirip tamamlama noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılında hem barajımızı hem de sulamamızı devreye almak istiyoruz. Barajdan etkilenecek bir köyümüz var. Köprülü köyü sular altında kalacak. Onunla ilgili planlamalarımızı yaptık. İskan marifeti ile yeni bir köy yapacağız. Onlara ormanlarıyla, yollarıyla, evleriyle, tarım alanlarıyla yepyeni bir Köprülü köyü vereceğiz. Bu projenin bugüne getirilmesinde çok büyük desteği olan Cumhurbaşkanımız, eski bakanımıza, yeni bakanımız olan Dr. Bekir Pakdemirli’ye, yöremizin milletvekillerine, DSİ Genel Müdürlüğümüz ve belediye başkanlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

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