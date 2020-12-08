Akgül’ün “Hepitalizm” kitabı yayımlandı

Kitabın bütün geliri yoksul kadınların kendi kendilerine gelir elde etmeleri maksadıyla mikrokredide kullanılması için Türkiye İsrafı Önleme Vakfına bağışlandı.

Kitabın tanıtım metninde şöyle denildi:

“Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül tarafından kaleme alınan Hepitalizm kitabında, kapitalizmin ve küreselleşmenin yol açtığı sorunlar paylaşılarak, Hepitalizme yönelik bir yön değişikliğine ilişkin hayati ihtiyacın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olunmaktadır. Hepitalizm, mutlu bir toplum öngörür. Bu kitabın amacı da dünyada bütün insanların mutluluğunu sağlayacak şekilde, yeni bir paradigma olarak Hepitalizmi ülke liderlerine, siyasilere, karar vericilere, stratejistlere ve okuyuculara sunarak, değişik bakış açılarından dünyamızı yeniden değerlendirmelerine katkı sağlamaktır. Kendisini "Hepitalist" olarak tanımlayan Prof. Dr. Aziz Akgül, bir mutluluk, hoşgörü¨ ve merhamet yaklaşımı olan Hepitalizmin tüm dünyada uygulanabilmesini dilerken "Gösterişin ve kibrin kol gezdiği bir çağda, hayatın sadeliğine ihtiyaç vardır. Özellikle de koronavirüs salgını sonrasında ‘kutunun dışında düşünerek', fazlalıklarımızdan arınıp sadeleşerek, farklılığın birlikteliğini sağlayabiliriz" diyor. Hepitalizm kitabında Nobel Barış Ödülü sahibi mikrokredinin dünyadaki öncüsü Prof. Dr. Muhammed Yunus’un şu önsözü de yer almaktadır: "Koronavirüsten evlerimizde saklanabiliriz. Ancak kötüleşen küresel sorunlara çözüme üretemezsek, öfkeli doğadan ve öfkeli kitlelerden saklanacak hiçbir yerimiz olmaz.” (Haber Merkezi)